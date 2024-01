Calciomercato Roma, contatti per Baldanzi dell’Empoli: le ultime

Il calciomercato della Roma entra nel vivo. Tiago Pinto, general manager giallorosso, ha avviato i contatti per Tommaso Baldanzi

Il calciomercato della Roma entra nel vivo. Tiago Pinto, general manager giallorosso, ha avviato i contatti per Tommaso Baldanzi, giovane stella dell’Empoli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club toscano però non apre al prestito e non ci sono stati ancora contatti tra le due società per finalizzare il trasferimento. Al momento i capitolini hanno avviato solamente contatti (positivi) con l’entourage del giocatore e prima di fare un’offerta soddisfacente all’Empoli devono completare alcune uscite.