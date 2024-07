Calciomercato Roma, È FATTA per Le Fée: accordo trovato con il Rennes, le CIFRE dell’operazione

Enzo Le Fée è pronto a firmare un contratto a lungo termine con la Roma: accordo trovato con il Rennes per la cessione

La Roma ha chiuso un colpo in entrata. Enzo Le Fée, centrocampista del Rennes, si unirà ai giallorossi per la stagione 2024/2025. È stato trovato infatti l’accordo con la squadra francese per il trasferimento.

La cifra dell’affare è pari a 23 milioni di euro e ora il Rennes sta preparando tutti i documenti da spedire alla Roma per mettere nero su bianco il trasferimento del classe 2000.