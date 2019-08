Calciomercato Roma, giallorossi vicini a chiudere per il vice-Dzeko

Calciomercato Roma, non c’è soltanto un difensore centrale nei pensieri di Petrachi: giallorossi vicini al vice-Dzeko

Un difensore centrale per Petrachi. Ma non solo, perché il ds giallorosso sonda il mercato anche alla ricerca di un vice-Dzeko. I giallorossi, infatti, continuano a trattare la cessione di Schick in Germania e, in uscita, viene segnalato anche Defrel.

Così la Roma valuta l’acquisto di un’alternativa a Dzeko e ha avviato i contatti con l’agente di Kalinic, che può lasciare l’Atletico Madrid dove è ai margini del progetto. C’è già l’ok di Fonseca, che gradirebbe l’arrivo del croato: si tratta sulla base di un’operazione in prestito con diritto di riscatto.