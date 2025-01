Calciomercato Roma, Ryan verso la Francia, tutto pronto per Gollini

Calciomercato Roma, Matthew Ryan ai saluti: vola in Francia al Lens e al suo posto affare quasi fatto con l’Atalanta per Gollini

Giro di portieri sul calciomercato in casa Roma. Dietro a Svilar, titolare, si registra l’addio di Matthew Ryan: l’australiano, come riportato da Fabrizio Romano, è pronto a trasferirsi al Lens, dove è sicuro di un posto da titolare, per 800 mila euro.

Come nuovo sostituto all in su Gollini: il portiere dell’Atalanta, in prestito al Genoa, passerà in giallorosso a titolo definitivo.