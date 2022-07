Calciomercato Roma, il PSG propone Wijnaldum: Mourinho ci pensa

Calciomercato Roma: il PSG avrebbe offerto ai giallorossi Wijnaldum e Mourinho ci starebbe riflettendo

In attesa di definire, in positivo o in negativo, la questione Dybala, la Roma si guarda anche attorno alla ricerca di altri rinforzi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il PSG avrebbe offerto ai giallorossi e al Milan il centrocampista Wijnaldum. E se i rossoneri avrebbero declinato la proposta, Mourinho ci starebbe riflettendo.

L’olandese potrebbe arrivare in prestito gratuito e con metà dell’ingaggio da 8 milioni pagati dai parigini. Senza il Decreto Crescita però, che prevede la permanenza in Italia di Wijnaldum per almeno 24 mesi, la Roma si troverebbe comunque a pagare uno stipendio elevato. L’olandese ha comunque destato l’interesse di Mourinho e l’affare potrebbe quindi farsi.