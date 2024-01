Calciomercato Roma, da Mitchell a Vivell: i nomi per il nuovo ds

Tutto sul possibile nuovo direttore sportivo della Roma dopo il recente addio di Tiago Pinto. I dettagli in merito

Dopo l’addio di Tiago Pinto e José Mourinho, la Roma sta iniziando a pianificare il suo futuro. I giallorossi hanno infatti avviato i contatti per il nuovo direttore sportivo.

Tra i candidati ci sono Paul Mitchell e Christopher Vivell. Il primo ha lavorato nel Lipsia, nel New York Red Bulls e nel Red Bull Bragantino, per poi ricoprire il ruolo di consulente per il Cercle Brugge ed è stato direttore sportivo del Monaco per due anni, fino al 2022. Il tedesco ha invece ha esperienze con il Salisburgo e con il Chelsea.