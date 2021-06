Calciomercato Roma, dall’Aston Villa il nome nuovo per il centrocampo: i dettagli

Calciomercato Roma: oltre a Xhaka, i giallorosso avrebbero messo nel mirino un altro centrocampista che gioca in Premier League. Si tratta di Douglas Luiz dell’Aston Villa

Uno degli obiettivi di José Mourinho è quello di migliorare il centrocampo della Roma e il portoghese ha già fatto alla dirigenza i nomi dei suoi preferiti. In cima alla lista c’è Granit Xhaka, con i giallorossi che continuano a trattare con l’Arsenal. Ma il nome nuovo arriverebbe sempre dalla Premier League.

Secondo La Repubblica, la Roma avrebbe messo gli occhi su Douglas Luiz dell’Aston Villa. Il club inglese chiederebbe almeno 20 milioni per il brasiliano, mentre Pinto non vorrebbe spinti oltre i 16 milioni. Si tratta, ma la sensazione è che Mourinho vorrebbe più di un acquisto in mezzo al campo.