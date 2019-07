Calciomercato Roma: per la difesa spunta il nome di Glik

Kamil Glik è in uscita dal Monaco: la Roma potrebbe farci un pensierino. Paulo Fonseca ha indicato il suo nome per la difesa

Dopo gli addii di Manolas e Marcano la Roma vuole migliorare il reparto arretrato. L’arrivo di Mancini non basta a Fonseca che ha richiesto un altro centrale al suo ds Petrachi. In queste ultime ore sono salite le quotazioni di una vecchia conoscenza del calcio italiano che potrebbe far comodo alla Roma.

Stiamo parlando di Kamil Glik che, come riportato dal Tempo, è in uscita dai monegaschi e non sarebbe un investimento particolarmente oneroso per le casse romaniste.