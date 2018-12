Piatek-Roma, individuato l’erede di Dzeko: si lavora per giugno

Calciomercato Roma, fari puntati su Krzysztof Piatek per l’attacco: giallorossi al lavoro per il polacco del Genoa in vista di giugno

Non solo Kouamè: la Roma è al lavoro sul mercato in vista di gennaio e della prossima stagione, fari puntati su Krzysztof Piatek. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è lui l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato in vista della prossima stagione, considerato l’erede ideale di Edin Dzeko.

I giallorossi vantano un rapporto preferenziale con l’entourage dell’ex KS Cracovia e hanno iniziato a sondare il terreno con il Genoa: un’operazione imbastita in vista della sessione di mercato estivo, dato che il Grifone non ha intenzione di privarsi del polacco a gennaio.