Calciomercato Roma, la priorità è CHIESA: il mancato rinnovo con la Juventus potrebbe far abbassare il prezzo. Il punto sulla trattativa

Federico Chiesa è la priorità per la nuova Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi restano alla finestra in attesa di novità

La Roma non molla Chiesa, anzi. I giallorossi ora più che mai sono fiduciosi dato che non filtra ottimismo circa il rinnovo con la Juventus e considerando la scadenza del contratto a giugno 2025, i bianconeri sarebbero obbligati a cederlo quest’estate.

Stando a quanto riporta Tuttosport, la Juventus così come per Rabiot non vuole tirarla troppo per le lunghe. Se il giocatore non vuole rinnovare o non si trovano le basi, l’ipotesi cessione diventa più che concreta, con un abbassamento della valutazione tra i 25 e i 30 milioni.