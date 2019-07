Calciomercato Roma: proposto scambio Suso-Pastore

La Roma punta su Suso per regalare un nuovo esterno di centrocampo a Fonseca: nell’operazione può rientrare Pastore

La Roma dopo tante cessioni punta a comprare. Il nome richiesto fortemente da Fonseca sarebbe quello di Suso, considerato perfetto da inserire nel suo 4-2-3-1. Secondo la Repubblica il rossonero potrebbe partire visto che non gode di grande considerazione da parte di mister Giampaolo.

La Roma vorrebbe provare ad aggirare la clausola di 38 milioni arrivando a chiudere a una cifra intorno ai 25-30 milioni. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Javier Pastore, che dopo la deludente stagione in giallorosso potrebbe salutare per provare a rilanciarsi in rossonero.