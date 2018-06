Quale futuro per Alessandro Florenzi? In scadenza 2019 con la Roma, l’esterno destro è finito nel mirino di Inter e Juventus: Monchi vuole blindarlo con il rinnovo

Tra rinnovo e possibile addio: il futuro di Alessandro Florenzi verrà deciso nel corso dei prossimi giorni. L’esterno è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2019 con la Roma e le trattative per il prolungamento non sono andate per il meglio. La società giallorossa vuole puntare su di lui, con il diesse Monchi e il tecnico Eusebio Di Francesco che lo stimano ma non è stata raggiunta la fumata bianca su cifre e dettagli. Il classe 1991 vuole restare nella Capitale, ma ci sono anche altri club che lo stimano…

Inter e Juventus non hanno fatto mistero dell’interesse nei confronti di Alessandro Florenzi ma la Roma non vuole correre rischi. Previsto un contatto telefonico tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del calciatore per fissare un incontro. L’aspetto economico sarà sicuramente importante, ma non solo: Florenzi vuole capire anche il progetto tecnico che lo riguarderà nei prossimi anni. Basti pensare al possibile cambio di ruolo, con il calciatore che è stato impiegato da esterno difensivo, ala e mezzala. Mancano dodici mesi alla scadenza dell’attuale accordo, la Roma è pronta ad accelerare…