Tolgay Arslan Inter, nome nuovo per il centrocampo di Luciano Spalletti: secondo la stampa turca, i nerazzurri sono pronti a sfidare la roma per il mediano del Besiktas

Ritenuto uno dei calciatori più interessanti del panorama turco, Tolgay Arslan è pronto per il salto di qualità. Arrivato al Besiktas nel gennaio del 2015, il pallino di Roberto Mancini ha raccolto 35 presenze tra Super Lig e Champions League. Le sue qualità non sono passate inosservato ai top club europei, con la Roma che ha avviato i contatti negli ultimi giorni con le Aquile nere: il direttore sportivo Monchi ha individuato nel classe 1990 il profilo ideale per rinforzare la mediana di mister Eusebio Di Francesco.

Ma non solo secondo quanto riporta la stampa turca: il portale Takvim rivela che c’è anche l’Inter sulle tracce di Tolgay Arslan. Piero Ausilio e la squadra mercato del Biscione stanno monitorando diversi profili per il centrocampo di Luciano Spalletti e tra gli obiettivi spunta l’ex HSV, già seguito nelle scorse sessioni di mercato. Una pista che però è subito in salita: oltre la Roma, che ha già fatto passi concreti per il suo acquisto, c’è da registrare l’interesse dell’ambizioso Cardiff. La compagine gallese è pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro…