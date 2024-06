Calciomercato Roma, i giallorossi piombano su BELLANOVA: la RICHIESTA del Torino e le possibili alternative

La Roma è alla ricerca di profili con un gran motore sulle gambe. A più riprese, nella scorsa stagione, Daniele De Rossi ha fatto intendere di avere in rosa pochi giocatori in grado di saltare l’uomo.

In quest’ottica, Raoul Bellanova, calzerebbe a pennello, grazie alla sua spiccata velocità. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, il Torino richiede non meno di 20 milioni di euro. In alternativa restano vive le piste per Doué e Fresneda.