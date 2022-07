Calciomercato Salernitana: ore decisive per Maupay dal Brighton. La distanza tra domanda e offerta è attorno ai 7 milioni

La Salernitana vuole chiudere per Neal Maupay con il Brighton. Come riportato da Gianluca di Marzio, sono le ore decisive per la squadra campana.

Dopo aver ricevuto l’ok del calciatore, i granata sono al lavoro per colmare la distanza con la richiesta degli inglesi: la Salernitana offre 8 milioni, il Brighton ne chiede 15.