Calciomercato Salernitana: vicino Pettinari. La Gumina sullo sfondo

La Salernitana è al lavoro per rinforzare l’attacco: i granata sono vicini a Stefano Pettinari, ex attaccante del Lecce

La Salernitana è al lavoro per sistemare la squadra dopo l’ammissione in Serie A e la situazione trust accettata in FIGC. I granata partono dall’attacco dove ci sono state molte defezioni con i giocatori tornati alla Lazio.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Salernitana sarebbe vicino all’ingaggio di Stefano Pettinari, attaccante svincolatosi dal Lecce. Sullo sfondo resta Antonino La Gumina della Sampdoria, accostato anche a gennaio ai granata.