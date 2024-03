Samardzic, parla Balzaretti: «Per lui una stagione complicata»

Il dirigente dell’Udinese Federico Balzaretti si è espresso sul futuro di Samardzic: attualmente abbastanza ricercato sul mercato

Il direttore dell’area tecnica bianconero Federico Balzaretti ha parlato dell’annata del centrocampista dell’Udinese finora ai microfoni del Messaggero Veneto. Le sue parole sull’ex obiettivo dell‘Inter:

LE PAROLE –«Lazar ha vissuto una stagione complicata ma molto importante per la sua crescita. Se non gioca è per scelta tecnica. Come caratteristiche ricorda Pjanic, anche di lui dicevano che era lento e non aveva struttura».