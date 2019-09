Calciomercato Sampdoria, ufficiale Rocha Lima Kaique dal Santos: colpo in extremis dei blucerchiati che prendono il difensore

In extremis, la Sampdoria piazza il colpo di calciomercato. La società del presidente Massimo Ferrero ha depositato in Lega il contratto di Rocha Lima Kaique, difensore classe 2001 del Santos.

Ultimo colpo di calciomercato in assoluto, di tutta la Serie A. Prima del giovane difensore brasiliano, l’ultimo contratto depositato in Lega era quello di Simone Verdi. Colpo di coda quindi del presidente Ferrero con un bel colpo in prospettiva.