Francesco Acerbi Lazio, biancocelesti in pressing per assicurarsi il centrale difensivo di proprietà Sassuolo: trattativa aperta, sul taccuino anche il difensore Diego Carlos

Dato l’addio a Stefan de Vrij, in scadenza di contratto e nuovo calciatore dell’Inter, la Lazio è al lavoro per consegnare a Simone Inzaghi un centrale difensivo di livello. L’obiettivo numero uno è Francesco Acerbi, cardine del Sassuolo e ormai pronto al salto di qualità: come riporta il Corriere dello Sport, trattativa aperta con la dirigenza neroverde e Igli Tare punta a chiudere a stretto giro di posta. Ma c’è ancora distanza tra domanda ed offerta…

Il Sassuolo, che la scorsa estate ha ricevuto un’offerta da 13 milioni più bonus dal Galatasaray, chiede almeno 15 milioni di euro per il cartellino del centrale ex Milan. La Lazio può arrivare al massimo a 10 milioni di euro e la fumata bianca può arrivare nei prossimi giorni. Per evitare di restare scoperto in difesa, il club emiliano ha già pensato al suo sostituto: si tratta di Federico Barba, di proprietà Empoli e reduce dall’avventura in Spagna con lo Sporting Gijon. Inzaghi aspetta il primo colpo estivo, con i biancocelesti che monitorano anche altri centrali: dopo Acerbi, nel mirino Diego Carlos del Nantes.