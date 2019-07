Calciomercato Sassuolo, Okereke si allontana: le ultime

Calciomercato Sassuolo, Okereke si allontana: i neroverdi al lavoro per non lasciar scappare l’attaccante nigeriano dello Spezia

Il Sassuolo deve lavorare per non lasciarsi scappare David Chidozie Okereke, attaccante nigeriano classe 1997 dello Spezia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bruges sarebbe vicino alla chiusura per l’acquisto del giovane centravanti.

Il Sassuolo, però, non si farebbe cogliere di sorpresa: il club neroverde avrebbe offerto 10 milioni per riuscire a superare il club belga. La squadra di Squinzi punta molto sul giovane attaccante nigeriano.