Calciomercato Serie B, Mattia Caldara SCENDE DI CATEGORIA. Giocherà per quella squadra

Calciomercato Serie B, il difensore centrale del Milan Mattia Caldara andrà a giocare i quel di Modena. Ecco le ultime

Dopo l’esperienza non proprio fortunatissima al Milan, Mattia Caldara, in vista della prossima sessione di calciomercato, è pronto a voltare pagina e a ripartire dalla Serie B.

Sfumato per forza di cose il rinnovo del contratto in scadenza con il club rossonero il prossimo 30 giugno, l’ormai ex difensore rossonero è pronto a legarsi al Modena, che lo ha scelto come rinforzo di esperienza per la sua retroguardia. Lo riporta il Corriere dello Sport.