ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo Spezia potrebbe mandare a giocare il centrocampista Nguiamba: sul classe ’99 un club di B nelle ultime ore

Lo Spezia con il mercato bloccato non si sta muovendo troppo nemmeno in uscita. In questi ultimi giorni, però, qualcuno potrebbe andare a giocare.

Stiamo parlando di Nguiamba, il classe ’99 piace al Brescia e nei prossimi giorni potrebbe essere mandato in prestito in B per giocare. A riportarlo Bresciaoggi.