Il Torino sembra aver trovato il sostituto di Antonio Barreca. Si tratta del terzino del West Bromwich, Kieran Gibbs che sembra ad un passo dai Granata

Dalle ultime indiscrezioni sembra che il casting per il terzino del Torino per sostituire Antonio Barreca, ceduto al Monaco, sia finito. I Granata sono, difatti, ad un passo dal laterale difensivo del West Bromwich, Kieran Gibbs. Il costo del cartellino del terzino ex Arsenal, ormai intenzionato a lasciare i Baggies, si aggira intorno ai 7 e gli 8 milioni di euro, cifra non troppo alta per le casse granata.

La dirigenza del club piemontese, dunque, secondo il quotidiano sportivo Tuttosport, è volata in Inghilterra per definire gli ultimi dettagli dell’affare in cui è stato inserito come contropartita tecnica il centrocampista ghanese, Afriyie Acquah. A quest’ultimo il club britannico, retrocesso in Football League Championship, la serie cadetta inglese, ha offerto un contratto con un ingaggio da un milione di euro netti a stagione. A breve, dunque, Gibbs potrebbe lasciare l’Inghilterra per sbarcare nel capoluogo piemontese e svolgere le visite mediche con il Toro.