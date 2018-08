Calciomercato Torino: anche il Bordeaux sulle tracce di Niang

L’esterno offensivo del Torino M’Baye Niang, già corteggiato da diverse squadre, è finito nel mirino anche del Bordeaux

Il Torino continua a prepararsi per l’inizio della nuova stagione che prenderà il via con una gara d’esordio alquanto scoppiettante. I Granata, difatti, nella gara valida per la prima giornata di Serie A ospiteranno la Roma di Eusebio Di Francesco. Mentre la squadra si allena, la dirigenza sta cercando di lavorare al meglio in queste ultime settimane di calciomercato. L’affare che tiene banco nella sede del Torino è la possibile cessione dell’esterno offensivo M’Baye Niang che nei giorni scorsi sarebbe finito nel mirino del Betis e del Nizza, dove ai francesi ritroverebbe il suo vecchio compagno di squadra ai tempi del Milan, Mario Balotelli.

Oggi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe sulle tracce del giocatore classe 1994 un altro club francese: il Bordeaux che sta cercando un sostituto dopo la partenza di Malcom, trasferitosi al Barcellona. Il Torino, però, ha già fatto sapere di essere aperto alla cessione del francese, ma solo ad una cifra adeguata che non vada a provocare una minusvalenza rispetto all’investimento fatto durante la scorsa estate, quando i Granata pagarono complessivamente 17 milioni di euro per strappare Niang al Milan.