Calciomercato Torino, nuovo nome in attacco per Vanoli: ecco di chi si tratta

Calciomercato Torino, nuovo nome in attacco per Vanoli, che ha bisogno di rinforzo nel reparto avanzato: ecco il nuovo obiettivo

Il Torino è ancora al Lavoro sul calciomercato per trovare un rinforzo in attacco: nonostante la doppietta di ieri di Che Adams contro il Cagliari, Vanoli ha bisogno di un rinforzo in più.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il nuovo nome è quello di Damion Downs, attaccante classe 2000 tedesco – con passaporto americano – in forza al Colonia, dove ha messo a segno 7 gol in 17 presenze. La valutazione che fanno i tedeschi è di 6/7 milioni di euro: al momento hanno respinto tutte le offerte, ma nei prossimi giorni i granata sperano che la situazione possa cambiare.