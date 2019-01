Calciomercato Torino, ufficiale l’attaccante ex Inter Belkheir

Il Torino acquista a titolo definitivo dal Brescia l’attaccante classe ’99 Belkheir, possibile rinforzo per la Primavera di Coppitelli

Colpo nell’ottica del lungo periodo per il Torino. La società granata acquista, a titolo definitivo dal Brescia, il giovane attaccante classe 1999 Mouhamed Menaour Belkheir. Il giocatore era in forza al Brescia in Serie B, dopo aver militato nelle giovanili dell’Hellas Verona e soprattutto nella Primavera dell’Inter.

«Attaccante franco-algerino dal grande fisico», come si legge nel comunicato stampa ufficiale sul sito del Toro, verrà aggregato con ogni probabilità alla Primavera, andando ad occupare lo slot di “fuori quota” lasciato libero dalla partenza di Franck Alain Djoulou Zohoki, passato nel mercato di gennaio al Bisceglie in Serie C.

La Primavera granata, agli ordini di mister Coppitelli, si trova attualmente al secondo posto in classifica a tre punti dall’Atalanta e spera, con l’acquisizione di Belkheir, di riuscire a vincere il decimo campionato della sua storia.