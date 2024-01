Calciomercato, il Torino è bloccato sia in entrata che in uscita. La situazione

Il calciomercato del Torino è in questo momento abbastanza fermo, con il rischio di non muoversi fino alla fine

Secondo quanto riportato da La Stampa, il calciomercato del Torino è in questo momento abbastanza fermo sia in entrata che in uscita: una scelta che potrebbe influenzare le prestazioni della squadra di Juric.

Servono rinforzi (soprattutto su fascia sinistra e sulla trequarti), ma dall’altra parte il presidente Cairo non ha dato segnali.