Calciomercato Torino, Buongiorno incontra l’agente: il Milan attende

Calciomercato Torino, Alessandro Buongiorno incontra il suo agente e ragiona sul futuro: permanenza in granata o sì al Milan?

Arrivano novità per quanto riguarda la pista che potrebbe portare Alessandro Buongiorno dal Torino al Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore del Torino sarà a cena con il procuratore Beppe Riso per parlare del suo futuro.

All’obiettivo del calciomercato rossonero gli verrà chiesta la sua volontà in caso di accordo tra Milan e Torino: restare in granata come ha fatto quest’estate oppure accettare il trasferimento?