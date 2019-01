Edera richiesto da 4 club di Serie A: addio al Torino imminente

Calciomercato Torino, poker di pretendenti per Simone Edera: sulle tracce del fantasista c’è anche l’Udinese di Davide Nicola

E’ sempre più vicina la cessione di Simone Edera. L’esterno offensivo non sta trovando spazio al Torino, con mister Walter Mazzarri che gli ha concesso appena 60′ in Serie A. Trasferimento in prestito pressochè imminente, a meno di dietrofront dell’ultimo minuto. E sono quattro le squadre sulle sue tracce, secondo Repubblica.

Chievo e Frosinone hanno chiesto informazioni nelle scorse settimane, ma dovranno fare i conti con altri due club: parliamo di Parma e Udinese. I friulani sono alla ricerca di un’alternativa per il reparto avanzato e il 21enne piace molto a Davide Nicola: attesi aggiornamenti…