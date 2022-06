Calciomercato Torino: inserimento per Dragowski della Fiorentina. I granata sulle tracce del portiere viola

Il Torino è alla ricerca di un portiere da mettere a disposizione di Juric e affiancare a Etrit Berisha per la prossima stagione, e si inserisce per Bartlomiej Dragowski della Fiorentina.

Il Torino nelle scorse settimane aveva bloccato Gabriel Vasconcelos Ferreira, portiere protagonista della promozione del Lecce in Serie A con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Ma la firma sul contratto non è arrivata.