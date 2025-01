Calciomercato Torino, salgono le quotazioni di Kouamé: la situazione

Le ultime sul possibile nuovo attaccante del Torino, con l’obiettivo Christian Kouamé dalla Fiorentina. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino avrebbe cambiato obiettivo per l’attacco. Nelle ultime ore si è infatti complicata la pista Beto, valutato sui 15 milioni di euro dall’Everton.

Per questo potrebbe prendere quota il nome di Christian Kouamé, attaccante in uscita dalla Fiorentina in questo calciomercato di gennaio. L’ivoriano sarebbe quindi il sostituto di Duvan Zapata dopo l’infortunio.