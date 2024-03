Calciomercato Torino, ipotesi Musso per la porta? Gli scenari

Il Torino ragiona sul fronte portiere, dall’ipotesi Juan Musso al futuro di Vanja Milinković-Savić, gli scenari per l’estremo difensore

Continua a tenere banco il futuro di Vanja Milinković-Savić in casa Torino. O più in generale, se vogliamo, il club granata prosegue senza sosta nel percorso di interrogazione per decidere la figura a cui affidare il compito di difendere la propria porta nell’arco della prossima stagione. Con l’arrivo dell’estate la società di Urbano Cairo avrà quindi modo di effettuare le dovute analisi sul rendimento della sua retroguardia serba e in caso, di allargare il mirino verso papabili obiettivi da altre compagini. A patto, naturalmente, che questi siano disponibili a trasferirsi nel capoluogo piemontese alle condizioni avanzate dal dt Vagnati ed il suo staff.

Fino a questo momento dal canto suo il numero 32 ha confezionato una stagione decisamente interlocutoria. Se – complice anche l’ottimo rendimento di Alessandro Buongiorno e colleghi – Milinković ha collezionato la bellezza di 14 clean sheet nella sola Serie A, pesano a bilancio alcune imprecisioni inanellate in un cospicuo numero di partite. Sbavature piuttosto roccambolesche, che in più di un’occasione sono costate la perdita di punti preziosi nell’economia della classifica del Torino. Molto, per non dire tutto, del futuro del portiere potrebbe quindi dipendere dalla performance che lui stesso sarà capace di offrire nei nove incontri che ci separano dal termine del campionato.

Qualora il classe ‘97 – il cui contratto ricordiamo è in scadenza a giungo del 2026 – non dovesse essere riconfermato per tanto, ecco che tra le mura di Via Arcivescovado si aprirebbe un “toto portieri” alla ricerca di un sostituto nel ruolo. Come raccolto dalla redazione di Calcionews24, un potenziale pretendente nella posizione potrebbe corrispondere al profilo di Juan Musso.

Che l’estremo difensore dell’Atalanta sia alla ricerca di un club capace di garantirgli maggiore spazio (coi bergamaschi ha “perso” infatti la titolarità in favore di Carnesecchi) non è di certo un segreto. Per questo la destinazione granata potrebbe davvero fare il caso del talento argentino. Da capire se è a tal punto da spingerlo verso la riduzione di un ingaggio pari ad 1,3 milioni a stagione: cifre alle quali difficilmente i sabaudi potrebbero venire in contro fin dal primo contratto.