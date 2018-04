Ocampos e Sarr, il Torino pesca in casa Marsiglia

Calciomercato Torino, il direttore sportivo Davide Petrachi sulle tracce di Lucas Ocampos e Bouna Sarr: osservatori presenti al Velodrome per Marsiglia-Lille

Torino già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, Davide Petrachi sta monitorando diversi profili. Numerosi i calciatori finiti nel mirino della dirigenza granata che, insieme a Walter Mazzarri, è pronta per un nuovo restyling. E l’edizione odierna di Tuttosport riporta interessanti aggiornamenti: Toro sulle tracce di Lucas Ocampos e Bouna Sarr.

Oggi alle 17.00 si giocherà al Velodrome la sfida tra Marsiglia e Lille: uno 007 granata visionerà i da vicino due calciatori della formazione di Rudi Garcia, monitorati da diverse settimane. Ocampos, ex Genoa e Milan, e Sarr, francese 26enne, sono considerate due pedine ideali per lo schema di gioco del tecnico toscano in grado di poter far compiere un importante salto di qualità.