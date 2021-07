Calciomercato Torino: pressing granata su Ramirez. Le ultime

Calciomercato, non solo l’Udinese punta Gaston Ramirez: il Torino torna a viva forza sul trequartista ex Sampdoria

Gaston Ramirez, ex trequartista blucerchiato, potrebbe diventare una pedina pregiata del mercato estivo della Serie A. Svincolatosi dalla Sampdoria, Ramirez non ha mai nascosto di voler restare nel massimo campionato italiano ma la richiesta economica a livello di ingaggio è fuori portata per diverse società.

Sul trequartista si è mossa l’Udinese, che ha preso contatti con l’entourage dell’uruguaiano, ma nelle ultime ore anche il Torino. Il direttore sportivo Davide Vagnati ha una vecchia cotta per Ramirez e spera di convincere l’agente a trattare sull’ingaggio per portarlo al Torino.