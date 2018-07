Calciomercato Torino: Ricca del Malaga per sostituire Barreca

Il Torino sembra essere interessato a Federico Ricca del Malaga per sostituire Antonio Barreca trasferitosi al Monaco.

Il Torino, salutato Antonio Barreca ceduto al Monaco, sta cercando un laterale per la linea difensiva che possa sostituire il giocatore. Dalle ultime indiscrezioni di mercato, sembra che la dirigenza granata abbia individuato un degno sostituto di Barreca in Spagna. Il terzino in questione è Federico Ricca Rostagnol, classe 1994, attualmente in forza al Malaga. Ricca, esterno uruguaiano con passaporto italiano, ha attualmente un valore di cartellino di circa due milioni di euro, cifra sicuramente abbordabile per il Torino. Adesso, lo staff del direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi dovrà discutere con il club spagnolo per portare Ricca in Italia.