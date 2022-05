Calciomercato Torino, occhi sul portiere: spunta Bruno Varela

Calciomercato Torino, i granata cercano un estremo difensore e si fa il nome di Bruno Varela del Vitoria Guimaraes

Tra i tanti casting per l’estate, in via Arcivescovado si cerca un nuovo portiere. E, secondo le ultime indiscrezioni arrivate dal Portogallo, gli occhi del presidente Cairo e del dt Vagnati si sarebbero posati su Bruno Varela. Classe 1994, attualmente al Vitoria Guimaraes, l’estremo difensore da un metro e 91 centimetri d’altezza sarebbe finito nel mirino del Toro, con gli osservatori granata che hanno già mandato i primi video da visionare.

Chi è Varela

Varela è cresciuto nel Benfica, poi ha iniziato un lungo girovagare di prestiti: prima tra Real Valladolid e Vitoria Setubal, poi il ritorno alla base, infine l’esperienza in Olanda tra prima squadra e giovanili dell’Ajax. Nel 2020, invece, l’approdo al Vitoria Guimaraes, dove ha collezionato 61 presenze nelle ultime due stagioni. Ad inizio campionato, però, è stato frenato da un problema al ginocchio che lo ha costretto a cominciare l’anno ad ottobre, poi a gennaio è stato bloccato dal Coronavirus. Varela si è ripreso il posto, adesso la squadra è al sesto posto del campionato portoghese. In più, c’è tutta la trafila con la nazionale del Portogallo: il portiere è entrato nel giro fin dall’Under 16, ad ottobre sono arrivate le chiamate con i grandi per la Nations League anche se non ha ancora vissuto l’esordio.

Gli altri profili

E’ uno dei profili visionati dal club, che continua a battere anche le piste che portano a Radu dell’Inter, a Cragno del Cagliari e a Gabriel, il classe 1992 che dopo la conquista della serie A con il Lecce si libererà a parametro zero. Il Toro studia da chi ripartire in porta, anche perché durante questa stagione ha vissuto con il problema dell’estremo difensore. «Ho due portieri affidabili» diceva Ivan Juric qualche settimana fa, anche se le sue parole non hanno mai convinto. Così come non hanno convinto Milinkovic-Savic e Berisha: il primo ha confermato gli enormi limiti tecnici mostrati durante tutta la sua carriera, il secondo si è dimostrato un numero 12 affidabile ma sarebbe un azzardo designarlo a titolare. Ecco perché i granata cercano un portiere, con Varela ultimo nome ad unirsi al cast per la prossima estate.