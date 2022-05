Torino, porte girevoli: Berisha o Milinkovic? Juric vuole Cragno

Alessio Cragno è l’obiettivo numero uno per la porta del Torino. Juric ha scelto il portiere dei rossoblù

Berisha o Milinkovic? Juric per queste ultime giornate punterà sul primo, ma in casa Torino è pronta la rivoluzione tra i pali.

In estate partirà l’assalto a Cragno del Cagliari, obiettivo numero uno per la porta dei granata. Resta in ballottaggio anche altri nomi come Carnesecchi, Gabriel e Meret, ma al momento il rossoblù appare avanti nelle idee del Torino. Lo scrive Tuttosport.