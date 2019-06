Calciomercato Toro, come la sentenza sul Milan può cambiare gli scenari

Calciomercato Toro, il club granata sonda i primi nomi in attesa di conoscere la sentenza Uefa ai danni del Milan

C’è una partita fondamentale per il Toro. Che non compare in calendario, dato che la stagione è ultimata. Ma che si disputa a Nyon e vede in realtà protagonista il Milan. In base all’eventuale sanzione comminata dalla Uefa ai rossoneri, infatti, si svilupperà il mercato di Cairo.

Il presidente ha già messo due nomi nel mirino, quelli di Gagliardini e Mario Rui. Ma per i giocatori in causa l’appeal sarà diverso a seconda che il Toro si ritrovi in Europa o meno, così come saranno differenti le possibilità economiche del club. Un conto è dover scendere a compromessi, con l’Inter che per esempio ha già messo a sua volta nel mirino Izzo, un altro è poter ragionare sulla base dei circa 15 milioni l’uno come da richieste di nerazzurri e Napoli.