Nuova pretendente inglese per Soualiho Meité: il difensore del Torino, reduce da una stagione decisamente impressionante, sarebbe finito nel mirino anche del Tottenham in vista dell’estate. Secondo quanto riportato stamane da La Stampa, gli Spurs avrebbero sondato di recente il terreno intorno al giocatore francese, per cui però al momento non sarebbe ancora stata una valutazione precisa.

Per Meité, arrivato lo scorso anno dal Monaco nell’ambito dell’affare che ha portato Antonio Barreca su sponda opposta, si sarebbe già palesato l’interesse del West Ham. Difficile comunque che il Torino avvii una trattativa per la sua cessione prima della certezza di aver conquistato un piazzamento utile all’Europa League.