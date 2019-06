Calciomercato Toro: sirene inglesi per Izzo, tre big della Premier sul difensore

Armando Izzo piace a mezza Serie A ma non solo: al difensore granata sono arrivate offerte anche dalla Premier League

È stato uno degli uomini copertina della stagione del Toro insieme a Sirigu e Belotti. Facile immaginare che in questo mercato alcuni club, italiani ed esteri, avrebbero bussato alla porta di Cairo per chiedere informazioni su Armando Izzo. Il difensore granata è corteggiatissimo. Piace in Serie A (Napoli e Inter) ma anche Oltremanica.

Gli ultimi rumors danno Arsenal, Manchester United ed Everton sul centrale campano che per ora ha solamente dato mandato al suo agente Palermo di volare in Inghilterra e sentire le proposte. Null’altro perchè Izzo a Torino si trova bene e vuole continuare ad essere una colonna del nuovo progetto granata. Inoltre, come sottolineato più volte da Cairo, l’ex Genoa potrebbe partire solo a fronte di un’offerta superiore ai 30 milioni che per ora non è ancora stata recapitata in via Arcivescovado.