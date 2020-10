Calciomercato Toro: trattative per Marcos Paulo, Slimani e Joao Mario

Calciomercato Torino: il club granata è scatenato sul mercato in queste ultime ore. Trattative per Marcos Paulo, Joao Mario e Slimani

Torino attivissimo sul fronte mercato in queste ultime ore. Come riporta Gianluca Di Marzio il club granata è avanti nella trattativa per Islam Slimani del Leicester, visto che su Kalinic (altra trattativa ben avviata) si è inserito con decisone anche il Besiktas.

Il Torino ha formulato anche un’offerta alla Fluminense per Marcos Paulo, attaccante classe 1999, come investimento per il futuro. Il giovane talento arriverebbe con la formula del prestito con diritto riscatto. Non finisce qui perchè Giampaolo vorrebbe anche Joao Mario e Vagnati è al lavoro per far accettare il progetto granata al portoghese.