Calciomercato Udinese, primo acquisto dei friulani in arrivo: si tratta di Nehuel Molina del Boca Juniors

L’Udinese sarebbe vicinissimo all’acquisto di Nehuel Molina esterno argentino del Boca Juniors. A riportare la notizia Sky Sport che da per trovato l’accordo tra i friulani e il club argentino.

Il giocatore è in scadenza di contratto e quindi arriverebbe a Udine a parametro zero. In uscita c’è invece Stryger Larsen.