Calciomercato Udinese: Machis conteso tra Granada e Levante

Darwin Machis non rimarrà all’Udinese: questa l’unica certezza. Dove andrà? Granada e Levante si contendono il giocatore bianconero

Sembrava che Darwin Machis dovesse tornare al Granada dopo l’ottima esperienza in prestito in questa stagione. Ma l’offerta dei biancorossi non soddisfa a pieno le richieste dell’Udinese.

Come riporta Udineseblog.it il Granada ha quindi l’accordo con il giocatore ma non con i Pozzo. In questo contesto si inserisce il Levante, che per avere l’attaccante venezuelano è disposto a sborsare 4 milioni più una percentuale sulla vendita futura di Machis.