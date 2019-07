Calciomercato Udinese: nessuna offerta da Champions per De Paul

Rodrigo De Paul vorrebbe giocare la Champions ma per ora nessuna offerta concreta è arrivata all’Udinese

Da oggi per l’Udinese inizierà il vero e proprio ritiro. La squadra si allenerà al Bruseschi e pernotterà in un hotel cittadino. La rosa, tuttavia, non è ancora al completo, mancano i vari Mandragora, Ekong e la stella De Paul.

Sull’argentino La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: nonostante lui voglia la Champions, finora si sono fatte avanti timidamente solo società che non la giocheranno. Roma e Fiorentina ci hanno provato ma dopo aver sentito le pretese dell’Udinese (35 milioni) sono scappate.