Calciomercato Venezia, fatta per Romero

Colpo di calciomercato per il Venezia, è fatta per Sergio Romero: l’ex Sampdoria e Manchester United arriva a parametro zero

Sergio Romero alla fine andrà al Venezia, come riporta gianlucadimarzio.com. L’ex portiere della Sampdoria e del Manchester United era stato cercato anche dallo Spezia, che invece sta cercando di chiudere per Mirante. I liguri fino a ieri avevano trattato con l’argentino, che alla fine ha scelto il Venezia.

È fatta quindi per il colpo in porta per i lagunari, che si assicurano un portiere di grande esperienza e lo prendono come parametro zero.