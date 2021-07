Calciomercato Venezia, idea Pellè per rinforzare l’attacco

Calciomercato Venezia, i lagunari in cerca di un profilo top per rinforzare il reparto offensivo. Piace Graziano Pellè

Anche le neopromosse fanno mercato. Il Venezia, tornato in Serie A dopo un ventennio, è in cerca di uomini d’esperienza per rinforzare la rosa, con l’obiettivo di puntare alla permanenza in massima serie. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Graziano Pellè, svincolatosi dopo il deludente ritorno a Parma.

Arrivare al 36enne non sarà però facile, vista la concorrenza degli olandesi del Feyenoord, club che l’ex azzurro conosce molto bene. A riportarlo è Tuttosport.