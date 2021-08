Calciomercato Venezia, per Okereke manca solo la firma

Calciomercato Venezia, i lagunari mettono a segno un colpo in attacco. Per l’ex Spezia manca solo la firma sul contratto

Il giornalista Gianluca Di Marzio riferisce dell’ultimo colpo in attacco del Venezia. I lagunari, neopromossi in Serie A, hanno rilevato l’attaccante David Okereke in prestito dai belgi del Club Brugge. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche di rito e manca ora solo la firma sul contratto, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Cresciuto nelle giovanili dello Spezia, e passato poi al Cosenza, per lui si tratta di un ritorno in Italia, dove per la prima volta giocherà nella massima serie.