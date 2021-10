Venezia Romero, siamo ai dettagli: annuncio nelle prossime ore

In casa Venezia è atteso l’annuncio dell’acquisto di Sergio Romero, estremo difensore argentino al momento svincolato

Come riferito da Trivenetogoal, sono ore decisive per il passaggio di Sergio Romero al Venezia. Il portiere argentino, svincolatosi in estate dal Manchester United, è pronto a fare ritorno in Serie A.

Annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore, con Zanetti che avrà così il giocatore a disposizione per la gara contro la Fiorentina alla ripresa.