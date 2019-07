Calciomercato Verona: Badu in arrivo, cifre e dettagli

Altro colpo in entrata per l’Hellas Verona: quasi fatta per l’arrivo di Emmanuel Badu dall’Udinese. Cifre e dettagli dell’affare

Prende forma l’Hellas Verona. Gli scaligeri dopo gli arrivi di Rrahmani, Bocchetti e Miguel Veloso, sono pronti ad accogliere anche Emmanuel Badu dall’Udinese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione è stata definita in queste ore tra i due club sulla base di un prestito oneroso con riscatto e visite mediche già svolte e superate in gran segreto. Quinto rinforzo per Ivan Juric.