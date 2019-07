Calciomercato Verona: obiettivo Bocchetti, c’è il sì del giocatore

L’Hellas Verona continua con la campagna rafforzamento: l’ultimo nome sulla lista di D’Amico è quello di Salvatore Bocchetti

Tanto lavoro per il direttore sportivo scaligero D’Amico. L’Hellas Verona, infatti, sta sondando varie piste per rafforzare la rosa da consegnare a Juric per l’inizio della stagione.

Come informa Gianluca Di Marzio, il primo obiettivo per la difesa è Salvatore Bocchetti, per il quale è già stata raggiunta un’intesa di massima. Allo Spartak Mosca, Bocchetti ha ancora un anno di contratto ma il ragazzo sarà oggi in Russia per capire come liberarsi e poter tornare in Italia.